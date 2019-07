E.ON SE : Bon timing pour accompagner la tendance 11/07/2019 | 11:18 achat En cours

Cours d'entrée : 9.609€ | Objectif : 10.1€ | Stop : 9.3€ | Potentiel : 5.11% Le titre E.ON SE présente une configuration technique positive sur le moyen terme. Le timing apparaît opportun pour prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 10.1 €. Graphique E.ON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Le titre présente un niveau de valorisation très faible avec une valeur d'entreprise estimée à 0.83 fois son chiffre d'affaires.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 9.08 EUR.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. E.ON SE 10.59% 23 230 SEMPRA ENERGY 28.52% 37 970 ELECTRICITÉ DE FRANCE -19.42% 37 890 ORSTED AS 40.60% 37 379 ENGIE 10.42% 37 216 NATIONAL GRID PLC 11.74% 36 441 PPL CORPORATION 8.33% 22 381 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 6.48% 21 723 AMEREN 17.45% 18 776 CMS ENERGY CORPORATION 18.67% 16 661 AVANGRID INC 2.22% 15 787

Anaïs Lozach © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2019 30 915 M EBIT 2019 2 988 M Résultat net 2019 1 443 M Dette 2019 4 896 M Rendement 2019 5,01% PER 2019 14,3x PER 2020 14,4x VE / CA2019 0,83x VE / CA2020 0,47x Capitalisation 20 646 M Prochain événement sur E.ON SE 07/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 9,98 € Dernier Cours de Cloture 9,53 € Ecart / Objectif Haut 36,5% Ecart / Objectif Moyen 4,72% Ecart / Objectif Bas -16,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Johannes Teyssen Chairman-Management Board & CEO Karl-Ludwig Kley Chairman-Supervisory Board Karsten Wildberger Chief Operating Officer-Commercial Marc Spieker Chief Financial Officer Ulrich Lehner Deputy Chairman-Supervisory Board