E.ON : Berenberg réduit son objectif de cours

19/08/2019 | 11:21

Berenberg a réduit lundi son objectif de cours sur E.ON, ramené de 9 à 8,5 euros, mettant les investisseurs en garde contre un certain nombre de 'ventes contraires' (headwinds) autour de l'électricien allemand.



'Une réglementation plus stricte au niveau des réseaux, conjuguée à une dette plus importante que prévu et à une prudence constante concernant les perspectives de l'activité particuliers, conduisent à limiter notre enthousiasme sur le dossier', explique le courtier allemand dans une note.



L'intermédiaire reste à 'conserver' sur la valeur.



