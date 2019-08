E.ON : Jefferies relève sa recommandatation

19/08/2019 | 16:25

Jefferies a relevé lundi sa recommandation sur E.ON de 'sous-performance' à 'conserver', prenant acte de la récente baisse de 15% du titre de l'électricien allemand.



Le bureau d'études américain rappelle qu'il avait adopté une opinion négative sur la valeur en février dernier en raison d'une accumulation de craintes ayant trait aux résultats et au bilan du groupe.



S'il estime que les perspectives d'E.ON ne suscitent toujours pas l'enthousiasme, Jefferies note que les récentes révisions à la baisse des prévisions du consensus reflètent mieux les difficultés auxquelles il est confronté.



Par ailleurs, si l'endettement du groupe énergétique demeure colossal, ce problème peut être réglé par le biais d'un certain nombre de cessions, ajoute-t-il.



Son nouvel objectif se situe à 7,8 euros, ce qui fait apparaître un repli potentiel de 5% par rapport aux cours actuels.



