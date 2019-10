E.ON : Jefferies relève sa recommandation

31/10/2019 | 14:37

Jefferies relève sa recommandation sur l'action E.ON de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 7,8 à dix euros, 'sur la base d'un ratio valeur d'entreprise / EBITDA prudent de 11 fois pour les réseaux'.



'Avec notre travail sur la capacité d'E.ON à réduire ses coûts de financement, soutenir des synergies en dépenses d'investissement et diminuer les pertes de npower, nous voyons la note BBB d'E.ON comme sûre', juge-t-il.



'La visibilité sur ses réseaux de premier ordre dans le secteur est maintenant élevée', note le broker, qui y voit 'une force stratégique' pour l'énergéticien allemand. La décote de valorisation de plus de 10% sur l'action lui parait ainsi injustifiée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

