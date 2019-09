E.ON : Oddo passe à l'achat après la décision de l'UE

18/09/2019 | 09:33

La Commission européenne a autorisé le rachat par E.ON des activités de distribution et de solutions pour les consommateurs d'Innogy, ainsi que de certains de ses actifs de production d'électricité. Cette autorisation est subordonnée au respect intégral de la série d'engagements proposés par E.ON.



Oddo estime que de nouvelles perspectives s'ouvrent. Suite à cette annonce, le bureau d'analyses passe à l'Achat sur la valeur et son objectif de cours est fixé à 10,60 E.



Les analystes indiquent que cette opération a pour objectif le renforcement d'E.ON sur le marché de réseaux et fourniture d'énergie, alors que RWE vise une spécialisation sur l'amont de la chaîne de valeur dans les activités de production électrique.



La mise en oeuvre de l'opération permet de confirmer l'objectif de 600/800 ME de synergies indique Oddo.



' De nouvelles décisions vont pouvoir être prises: le feu vert de la CE ouvrant la porte à des décisions plus structurantes à l'avenir ' indique Oddo.



