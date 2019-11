E.On : Credit suisse entame le suivi à l'achat

07/11/2019 | 12:09

Credit suisse suit désormais l'action de l'énergéticien allemand E.ON avec un premier conseil d'achat ('surperformance') et un objectif de cours fixé à 10 euros.



Les analystes distinguent E.ON pour ses réseaux, qui concentrent 70% de l'EBITDA et sont peu sujet aux risques réglementaires. En outre, la moitié des unités de production d'électricité d'origine renouvelables d'Allemagne sont connectées au réseau d'E.On, et les mises en service de centrales devraient continuer. Enfin, le rendement assuré par le dividende devrait dépasser les 5%.





