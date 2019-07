E.ON : acquisition de Coromatic en Suède

12/07/2019 | 10:37

E.ON annonce l'acquisition de Coromatic, société suédoise fournissant de l'infrastructure critique et des services et solutions aidant les clients à s'assurer de l'électricité en urgence ou un approvisionnement électrique ininterrompu.



Basée à Stockholm et comptant 500 employés, cette entreprise compte plus de 5.000 clients dans la région nordique, dont 60% des 100 plus grandes entreprises de la zone, opérant dans divers secteurs allant de la santé à la distribution en passant par le transport et la finance.



'Les infrastructures critiques constituent un marché futur attractif pour E.ON. Dans la vague de digitalisation de la société, la forte croissance des centres de données augmente les demandes en fiabilité et sécurité de l'approvisionnement', souligne l'Allemand.



