E.ON : directeur technique d'un projet avec l'UE et l'Inde

16/07/2019 | 15:57

Le groupe allemand E.ON annonce avoir été choisi pour être le directeur technique d'un projet de l'UE, associant 14 partenaires de neuf pays européens et l'utilitaire énergétique indien Tata Power.



Les partenaires envisagent de développer le stockage mobile en tant que solution rapide et économique pour réduire les surcharges et accroître la flexibilité du réseau de distribution.



Financé par l'Union européenne à hauteur de 10,7 millions d'euros, le projet 'iElectrix' fait partie du plus grand programme de recherche et d'innovation de l'UE, 'Horizon 2020'.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.