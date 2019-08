E.ON : investit dans la start-up HoloBuilder

12/08/2019 | 14:05

Le producteur d'électricité allemand E.ON a annoncé lundi qu'il allait investir dans la start-up germano-américaine HoloBuilder, à l'origine d'un logiciel permettant d'évaluer l'avancement de chantiers de construction.



Née à Aachen mais désormais basée à San Francisco, HoloBuilder permet de visiter virtuellement des sites en construction grâce à des images à 360 degrés, mais aussi de documenter l'évolution des travaux grâce à une application autorisant les utilisateurs à 'remonter dans le temps'.



E.ON indique que sa filiale de gestion des réseaux E.DIS a d'ores et déjà testé avec succès le logiciel, notamment dans le cadre d'un vaste projet d'hôtel à Berlin.



E.DIS prévoit désormais d'utiliser HoloBuilder sur de plus de 20 grands projets par an, ainsi que sur plus de 500 chantiers de taille plus réduite.



