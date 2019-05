E.ON : participation à un vaste projet immobilier en Hongrie

28/05/2019 | 11:51

E.ON fait part d'un projet avec Fakt pour la création d'un centre économique, agricole et écologique européen, sur une surface qui couvrira l'équivalent de près de 500 terrains de football en Hongrie, non loin des frontières autrichienne et slovaque.



Dans le cadre de ce projet représentant un investissement total d'un milliard d'euros, le groupe énergétique allemand développera, implantera et opèrera l'infrastructure énergétique durable pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement.



