Earthport : Visa rachète le britannique Earthport pour £198 mlns 0 27/12/2018 | 10:37 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 27 décembre (Reuters) - Visa a annoncé jeudi racheter Earthport, société britannique qui fournit des systèmes de paiements transfrontaliers aux banques et autres entreprises, pour 198 millions de livres (220 millions d'euros). Visa International Service Association, filiale du groupe américain, offre 30 pence par action Earthport, soit quatre fois le cours de clôture de lundi, à 7,45 pence. L'action Earthport prenait plus de 20% à 28,2 pence à la Bourse de Londres vers 8h45 GMT. La société londonienne a estimé que la proposition de Visa était "juste et raisonnable" et qu'elle recommanderait à ses actionnaires d'accepter cette offre entièrement en numéraire. L'action Earthport, cotée sur le second marché de la Bourse de Londres, a chuté de plus de 28% cette année en raison des pertes et des dépenses croissantes du groupe. En novembre, ce dernier a déclaré qu'un changement stratégique "fondamental" était nécessaire. Earthport dit proposer une alternative moins coûteuse aux systèmes de paiements traditionnels en supprimant les intermédiaires lors des transferts d'argent entre les banques et les entreprises. Pour Visa, les paiements transfrontaliers, ou les transactions qui impliquent deux pays ou plus, représentent une activité croissante. En octobre, le leader mondial des systèmes de paiement a estimé leur progression à 10% au cours de l'exercice fiscal 2018. (Samantha Machado et Arathy S Nair à Bangalore, Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Joanny) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EARTHPORT PLC 273.49% 28.2 -28.19% VISA 6.98% 130.23 14.22% 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur EARTHPORT PLC 10:37 EARTHPORT : Visa rachète le britannique Earthport pour £198 mlns RE

Données financières (GBP) CA 2019 33,0 M EBIT 2019 - Résultat net 2019 -10,2 M Dette 2019 - Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 Capi. / CA 2019 1,41x Capi. / CA 2020 1,07x Capitalisation 46,6 M Graphique EARTHPORT PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EARTHPORT PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Amanda Jo Mesler Chief Executive Officer & Executive Director Sunil Sabharwal Chairman Helen Smith Chief Operating Officer Alexander Filshie Chief Financial Officer & Executive Director John Farrell Chief Technology Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EARTHPORT PLC -28.19% 59 FISERV 9.68% 28 260 FLEETCOR TECHNOLOGIES -5.00% 21 671 WIRECARD 38.50% 18 179 GLOBAL PAYMENTS 1.20% 15 231 FIRST DATA CORP 1.44% 14 853