EPH a augmenté ses revenus locatifs sur les neuf premiers mois de l'année

Zurich (awp) - La société immobilière Eastern Property Holdings (EPH) a enregistré une progression de ses revenus locatifs sur les neuf premiers mois de l'année. Ceux-ci ont progressé de 4,4 millions pour atteindre 56,1 millions de dollars, a indiqué vendredi soir l'entreprise spécialisée sur le marché immobilier russe et cotée à la Bourses suisse SIX.

Un tiers des recettes soit 20,6 (19,3) millions de dollars provient de l'immeuble Hermitage Plaza. Geneva House a rapporté 10,9 (10,3) millions de revenus locatifs et Berlin House 10,2 (9,2) millions.

La société relève que les immeubles évoluent bien et produisent suffisamment de cash pour couvrir les frais d'exploitation, y compris le paiement des intérêts sur les emprunts émis par l'entreprise. Il y a aussi de quoi financer une partie des acquisitions.

Devises importantes pour le groupe, le rouble et l'euro restent volatils et influencent sensiblement les résultats opérationnels et la valeur nette d'inventaire. Par rapport au dollar, ces deux devises se sont dépréciées d'environ 6% au cours des neuf premiers mois de l'année.

