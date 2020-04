EPH achète l'hôtel Nhow à Berlin

Zurich Town (awp) - La société de participations immobilières Eastern Property Holdings Ltd (EPH) fait une acquisition en Allemagne. Elle a acheté au groupe Jesta une participation de 80,9% dans l'hôtel Nhow à Berlin. La transaction sera réalisée vendredi et le prix ne sera pas publié, a précisé EPH jeudi soir.

Le bâtiment a été achevé en 2010 et comprend 304 chambres, 84 places de part souterraines et 39 places en surface, un spa, un restaurant et deux studios de musique. Il est situé dans le quartier berlinois de Friedrichshain.

Cette acquisition constitue le pas le plus récent dans la stratégie de diversification en cours sur les marchés ouest-européens les plus importants.

uh/rp