EPH: net recul des revenus locatifs au 1er trimestre

Zurich (awp) - La société immobilière Eastern Property Holdings (EPH) a enregistré un recul de ses revenus locatifs au 1er trimestre 2020, sur un an. Les revenus nets ont atteint 14 millions de dollars, après 19 millions un an auparavant.

Les immeubles de l'entreprise affichent une prestation stable et produisent suffisamment de liquidités pour couvrir les frais d'exploitation et le service de la dette, a indiqué vendredi soir la société spécialisée dans l'immobilier en Russie et cotée à la Bourse suisse.

Le rouble et l'euro, principales devises avec lesquelles EPH travaille, restent volatils et cela influence le résultat d'exploitation et la valeur des actifs. Le recul dramatique du prix du pétrole au 1er trimestre a entrainé une détérioration du rouble par rapport au dollar et à l'euro.

Fin mars, EPH a reçu une facilité de crédit de 204,7 millions d'euros par émission de titres de dette de rang postérieur à ses deux principaux actionnaires, au taux de 3,5%. La direction utilisera ces fonds pour l'acquisition d'immeubles en Europe de l'ouest, afin de renforcer encore les affaires du groupe.

