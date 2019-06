Eastmain Resources : prolonge l'empreinte aurifère de l'indice Percival sur la propriété Clearwater

Eastmain Resources Inc. (« Eastmain » ou la « Société » - TSX : ER, OTCQX : EANRF), une société d’exploration et de développement aurifère basée à la Baie James au Québec, présente une mise à jour sur sa campagne d’exploration printanière et estivale réalisée sur la propriété Clearwater, détenue à 100 % par la Société, ainsi que les résultats des quatre derniers sondages (1 537 m) réalisés dans le cadre du programme de forage hivernal sur la découverte Percival (FIGURES 1-6).

Claude Lemasson, PDG d’Eastmain, a déclaré : « La campagne d’exploration de terrain du printemps-été 2019 progresse très bien et nous permet de bonifier et d’approfondir les connaissances acquises en 2018 qui ont ultimement mené à la découverte Percival en novembre 2018. Ces travaux de terrain, combinés aux levés électromagnétiques réalisés auparavant, nous ont déjà permis d’améliorer notre interprétation de la géologie et de la minéralisation le long du segment sud de l’horizon KS et serviront ultimement à définir des cibles qui seront vérifiées par forage un peu plus tard cet été. »

FAITS SAILLANTS DE LA CAMPAGNE D’EXPLORATION 2019

Programme d’exploration – Hiver 2019 (voir les résultats ci-dessous) (FIGURES 2-4) En tout, 21 sondages (6 196 m) ont été forés à Percival jusqu’à présent Trois zones minéralisées principales orientées est-ouest ont été suivies sur une distance latérale d’au moins 750 m en direction est-ouest par 250 m de large en direction nord-sud

Campagne d’exploration de terrain – Printemps 2019 (FIGURES 5, 6) Mai – juillet : Levés géophysiques en surface, cartographie géologique, tranchées et échantillonnage sur une distance latérale de 5 km le long de l’horizon KS, de la cible Knight vers l’est Les résultats serviront à définir des cibles de forage; les travaux de forage devraient débuter en août



RÉSULTATS FINAUX DU PROGRAMME DE FORAGE DE L’HIVER 2019

Tableau 1 : Intersections significatives (pour un tableau des résultats d’analyse complets, cliquer ici)

Drill Hole From To Length Grade Vertical (m) (m) (m) (Au g/t) Depth (m) ER19-845 198.9 203.0 4.1 1.63 142 Silicified Breccia incl. 200.0 201.0 1.0 5.12 316.0 323.0 7.0 3.15 226 Silicified Breccia and Mudstone breccia incl. 319.0 321.0 2.0 8.17 ER19-846 241.1 248.5 7.4 0.52 173 Silicified Breccia incl. 245.3 246.3 1.0 1.70 262.0 264.0 2.0 1.22 186 Silicified Breccia ER19-847 220.0 223.0 3.0 0.90 157 Greywacke ER19-848 244.2 248.0 3.8 0.80 174 Greywacke

Tableau 3 : Information des sondages

Target Zone Drill Hole UTM Coordinates Zone 18 Azimuth Dip Total Length Elevation Easting Northing Degrees Degrees (m) (m) Percival ER19-845 457,800 5,781,676 360 45 436 328 Percival ER19-846 457,850 5,781,700 360 45 397 326 Percival ER19-847 458,003 5,782,007 360 45 343 331 Percival ER19-848 458,076 5,781,957 360 45 361

Campagne d’exploration de terrain – Horizon KS (FIGURES 5, 6)

La campagne d’exploration de terrain avec soutien héliporté a débuté le 22 mai et a pour but d’explorer l’horizon KS déjà identifié de l’indice Knight et en passant par le secteur de la découverte Percival sur une distance totale de 5 km vers l’est, suivant l’orientation générale de la zone de déformation Cannard. Le programme comprend :

Des travaux de prospection et de cartographie le long de lignes orientées nord-sud espacées de 50 m l’une de l’autre, avec une attention particulière portée aux anomalies VTEM et pédogéochimiques identifiées à l’automne 2018, à la recherche de brèches silicifiées enrichies en pyrrhotite et de formations de fer de type Percival. L’équipe profitera de la faible épaisseur du mort-terrain en utilisant des Beep-Mat pour mesurer la susceptibilité magnétique et la conductivité électromagnétique afin d’identifier des anomalies dans le socle à faible profondeur de façon à prioriser la découverte et l’exploration de cibles enfouies.

Ensuite, l’excavation mécanique de tranchées ainsi que de la cartographie de détail et de l’échantillonnage en rainures seront effectués sur les cibles prioritaires identifiées lors des travaux de de prospection. L’excavatrice est présentement mobilisée pour exposer le socle rocheux au-dessus de plusieurs sections de forage à Percival (2018-2019), notamment au-dessus des premiers sondages de découverte (ER18-822, ER18-823). L’excavation de tranchées progressera graduellement vers l’est à mesure que le programme avance et selon les résultats reçus.

Récents résultats de forage (FIGURES 2-4)

Les sondages ER19-845 et ER19-846 ont été implantés à 100 m et 150 m, respectivement, à l’est des sondages de découverte à Percival. Les deux sondages passent sous la minéralisation recoupée plus haut, établissant ainsi la continuité en profondeur de la minéralisation sur ces sections. En effet, le sondage ER19-845 a recoupé deux intervalles de brèche silicifiée (4,1 m à 1,63 g/t Au et 7,0 m à 3,15 g/t Au), tous deux situés à environ 100 m de profondeur verticale sous des brèches similaires identifiées dans le sondage ER18-837 (1,55 g/t Au sur 11,0 m, profondeur verticale de 125 m, voir communiqué du 21 mars 2019).

Le sondage ER19-846 est passé sous les sondages ER19-838 et ER19-839 (2,57 g/t Au sur 14,5 m, profondeur verticale de 60 m, voir communiqué du 13 mai 2019). Des intervalles de brèche silicifiée titrant 0,52 g/t Au sur 7,4 m à 173 m de profondeur verticale et 0,23 g/t Au sur 14,0 m à 213 m de profondeur verticale sont interprétés comme étant la continuité, 100 m plus bas, des intervalles recoupés dans les sondages ER19-838 et ER19-839. Cette interprétation suggère également une transition latérale des brèches fortement silicifiées observées dans les sondages de découverte vers des brèches de mudstone et d‘argilitesun peu moins silicifiées.

Les deux sondages ER19-847 et ER19-848 ont recoupé la séquence métasédimentaire de l’horizon KS, incluant notamment des argilites graphiteuses, des volcanoclastites mafiques, des argilites et des mudstones mais avec moins d’intervalles de brèche sédimentaire silicifiée. Les deux sondages ont recoupé de petits intervalles avec des valeurs anomales en or. Ces sondages ont possiblement été forés un peu trop au nord dans la stratigraphie de l’horizon KS. Les programmes d’exploration en surface permettront d’élucider la stratigraphie et d’établir de nouvelles cibles de forage dans ce secteur.

Pour visualiser les autres résultats d’analyses présentés au tableau 2, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.eastmain.com/_resources/news/Images/ER-190627-Table2-Percival.pdf

Pour visualiser les figures 1 à 6, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.eastmain.com/_resources/news/Images/ER-190627-Percival.pdf

Pour de plus amples détails sur la géologie de la découverte Percival et de l’horizon KS, veuillez consulter : http://www.eastmain.com/projects/clearwaterexploration/

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été préparé et révisé par William McGuinty, géo. et Vice-Président Exploration d’Eastmain, en fonction de « personne qualifiée » en vertu du règlement NI 43 101.

Contrôle et assurance de la qualité

La conception des programmes de forage, de l'assurance et du contrôle de la qualité, ainsi que l’interprétation des résultats de Eastmain Resources sont sous le contrôle du personnel géologique d’Eastmain, qui comprend des personnes qualifiées utilisant un programme d’AQ/CQ strict, conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie. Le projet Clearwater est supervisé par Michel Leblanc, P.Geo. géologue de projet chez Eastmain.

La carotte de forage est décrite, coupée et divisée en échantillons de demi-carottes qui sont emballés et livrés au laboratoire d'ALS Minerals inc. Les échantillons sont séchés puis broyés à 70% dépassant un tamis de 2 mm. Un sous-échantillon de 1 000 g est pulvérisé à 85% dépassant un tamis de 75 microns. Le reste d’échantillon broyé (rejet) et l'échantillon pulvérisé (pulpe) sont conservés pour analyses ultérieures et contrôle de qualité. Tous les échantillons sont analysés par pyroanalyse avec une finition d'absorption atomique (AA) utilisant une fraction aliquote de 50 g du matériau pulvérisé. Les résultats obtenus supérieurs à 5 g/t Au sont réanalysés par pyroanalyse avec finition gravimétrique. Eastmain insère régulièrement des échantillons de contrôle de référence obtenus de tiers et des échantillons à blanc dans le cours d'échantillons afin de surveiller les performances des analyses, et envoie des doublons d'échantillons à un deuxième laboratoire certifié. Depuis 2016, environ 10% des échantillons soumis font partie des protocoles de contrôle des échantillons de laboratoire de la société.

À propos d'Eastmain Resources Inc. (TSX:ER) www.eastmain.com

Eastmain est une société d'exploration canadienne faisant progresser trois actifs aurifères à haute teneur dans le nouveau camp aurifère de la Baie James au Québec. La société détient 100% de participation dans le projet Eau Claire, pour lequel elle a récemment publié une évaluation économique préliminaire (« EEP »), et dans le projet de mine Eastmain, pour lequel elle a préparé une estimation des ressources minérales conforme à la norme NI 43-101 en 2018. Eastmain gère également la coentreprise Éléonore Sud, située immédiatement au sud de la mine Éléonore de Goldcorp Inc., où une nouvelle découverte aurifère à haute teneur a été faite fin 2017. En outre, la société dispose d’un portefeuille de projets d’exploration dans cette juridiction minière favorable, avec des infrastructures à proximité.

