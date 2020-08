La valeur du jour à Wall Street - KODAK flanche : suspension du prêt pour financer une activité de fabrication de principes actifs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Eastman Kodak dévisse de 29,70% à 10,46 dollars, une agence fédérale ayant suspendu un prêt de 765 millions de dollars prévu pour lui permettre de financer une activité de fabrication de principes actifs. Ceux-si sont fondamentaux dans la production des médicaments. Lors de l’annonce de ce financement il y a quinze jours, le titre de l’ancien géant de la photographie était passé de 2,10 dollars à 60 dollars entre le 24 juillet et le 29 juillet, décollant avant même que l’information ne soit rendue publique…La flambée des cours a représenté une manne potentielle pour les dirigeants du groupe, qui détenaient des stock-options, dont certaines ont été accordées le 27 juillet, la veille de l'annonce officielle du prêt. En conséquence, le gendarme de la Bourse, la SEC, a diligenté une enquête afin de savoir comment Kodak avait contrôlé la divulgation de l'information à propos du prêt." Les récentes allégations d'actes répréhensibles suscitent de graves préoccupations. Nous n'irons pas plus loin tant que ces allégations ne seront pas éclaircies ", a déclaré l'agence fédérale." Si nous avons appris quelque chose de la pandémie mondiale, c'est que les Américains dépendent dangereusement des chaînes d'approvisionnement étrangères pour leurs médicaments essentiels " a déclaré Peter Navarro, conseiller de Donald Trump pour le commerce international, à l'occasion de l'annonce du financement.Eastman Kodak devrait à terme produire 25% des principes actifs nécessaires aux Etats-Unis et créer 360 emplois directs.