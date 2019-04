EasyJet : Liberum revoit à la baisse sa cible

01/04/2019 | 12:20

Alors que la compagnie aérienne easyJet, citant 'l'incertitude macroéconomique et les nombreuses incertitudes entourant le Brexit', a fait état de 'perspectives maintenant plus prudentes' pour son second semestre comptable, l'analyste Liberum annonce ce matin revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre, passant de 1350 à 1100 pence.



'La balance des risques devrait rester penchée du mauvais côté, avec la possibilité que l'impasse politique au Brexit se maintienne au-delà des prochaines semaines. Nous sommes également préoccupés par le fait que cela a détourné l'attention de la situation économique plus difficile de l'Europe, à laquelle la direction ne semble pas réagir', regrette Liberum.



Le broker confirme sa recommandation 'conserver' sur le titre.





