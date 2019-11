easyJet : Berenberg abaisse sa recommandation

26/11/2019 | 11:36

Berenberg a baissé sa recommandation sur le titre de la compagnie aérienne à bas coûts britannique.



Dans un rapport publié ce matin, Berenberg a abaissé sa note sur easyJet de 'acheter' à 'conserver', mais a relevé son objectif de cours à 1 410 pence, contre 1 260 pence par action.



Les plans de croissance restreints des concurrents, les retards dans la livraison des avions et la sortie de Thomas Cook vont probablement bénéficier aux tarifs d'easyJet pour l'exercice 2020, a déclaré le bureau d'analyses.



'Cependant, une anticipation plus large de ces offres suggère moins de protection si la demande baisse ', indique le rapport.



