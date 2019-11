easyJet : Liberum confirme son opinion après les résultats

19/11/2019 | 11:53

Liberum a maintenu sa recommandation 'conserver' sur les actions d'easyJet, avec un objectif de cours de 1 100 pence, après la publication par la compagnie aérienne de résultats 'en ligne'.



Le bureau d'analyses a déclaré que les résultats étaient 'tels que prévus' avec un écart minimal par rapport aux prévisions mises à jour début octobre.



Liberum estime cependant que la hausse des carburants devrait persister et qu'on peut s'attendre à une hausse des coûts autres que ceux du carburant.



'La récente bonne performance des actions (+ 38% au cours des trois derniers mois) est liée presque exclusivement à une réévaluation des bénéfices', rajoute le courtier.



Liberum a déclaré qu'une nouvelle expansion était improbable à ce stade, avant une clarification sur le Brexit et des perspectives politiques au Royaume-Uni, et plus particulièrement de la confirmation d'un retour à la croissance des bénéfices au cours du prochaine exercice.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.