easyJet : Oddo BHF reste à 'achat', réduit sa cible

02/04/2019 | 09:53

Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur easyJet, mais ajuste son objectif de cours de 1.720 à 1.240 pence, au lendemain d'un avertissement lancé par la compagnie aérienne à bas coûts pour son second semestre.



'Même si les capacités semblent mieux orientées sur la saison estivale, les incertitudes macroéconomiques et le flou sur le Brexit continueront à pénaliser le titre à court terme', prévient en effet le bureau d'études.



Au-delà de ses éléments, Oddo BHF pense toutefois que le transporteur britannique bénéficiera de la poursuite de l'optimisation des routes à l'aéroport de Tegel (Berlin) et de l'arrivée des A320neo et des A321neo dans sa flotte.



