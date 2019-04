easyJet : UBS abaisse ses prévisions et sa cible

02/04/2019 | 11:28

Tout en maintenant son conseil neutre sur l'action de la compagnie aérienne 'low cost' britannique easyJet, UBS a réduit sensiblement ses prévisions. L'objectif de cours à 12 mois décroche de près de 20% et revient de 1.310 à 1.080 pence.



Les analystes ont abaissé leurs prévisions après le point sur le premier semestre 2018/2019 présenté hier par le groupe. UBS estime que le Brexit et le contexte macroéconomique vont peser sur les prix alors que le coût du carburant devrait augmenter. En conséquence, les analystes ont réduit de 20% et 23% leurs prévisions de bénéfice par action pour les exercices 2018/2019 et 2019/2020.



Cela étant, UBS n'est pas d'avis de vendre le dossier puisqu'easyJet (qui clôture son exercice fin septembre) réalise l'essentiel de ses profits durant l'été et que les prévisions de la direction en la matière pourraient s'avérer trop conservatrices.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.