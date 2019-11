EASYJET bien orienté dans le sillage de ses résultats annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Easyjet progresse de 4,35% à 1 332 pence sur la place de Londres dans le sillage de résultats annuels sans mauvaise surprise et de perspectives 2020 rassurantes. Ainsi, la compagnie aérienne britannique à bas coûts a publié un bénéfice imposable de 427 millions de livres au titre de son exercice fiscal 2019 (clos fin septembre). Si ce chiffre recule de 26% par rapport à l’exercice précédent, il se situe dans le haut de la fourchette de guidance du management (entre 420 et 430 millions de livres).Pour sa part, le chiffre d'affaires a progressé de 8,3% à 6,38 milliards de livres, porté par la hausse du nombre de passagers de 8,6% à 96,1 millions.EasyJet a notamment bénéficié de l'impact positif des perturbations de vols chez British Air et Ryanair.Concernant ses perspectives, la compagnie aérienne britannique indique que les réservations pour le premier semestre de l'exercice fiscal 2020 s'avèrent " rassurantes ", avec des réservations légèrement en avance par rapport à l'année dernière.