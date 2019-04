EASYJET : se dit « plus prudent » pour le second semestre de son exercice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Easyjet chute lourdement de 7,96% à 1 028,50 pence sur la place de Londres. La compagnie aérienne à bas coûts s’est déclarée « plus prudente » concernant les perspectives de son second semestre 2018-2019 (clos fin septembre). « Pour le second semestre, nous constatons une certaine morosité au Royaume-Uni et en Europe, qui résulte de l'incertitude macroéconomique et des nombreuses questions restées sans réponse concernant le Brexit, entrainant une baisse de la demande des clients », a déclaré Johan Lundgren, le directeur général d’easyJet.Ces préoccupations ont relégué en arrière-plan les autres annonces d'easyJet. Au titre de son premier semestre 2018-2019 (clos fin mars), la compagnie explique que ses performances seront en ligne avec la guidance. Ainsi, le chiffre d'affaires sur la période devrait progresser de 7,3% à près de 2,34 milliards de livres (2,72 milliards d'euros). De plus, le groupe devrait accuser une perte avant impôts d'environ 275 millions de livres (environ 319,7 millions d'euros).