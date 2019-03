EASYJET : se retire des discussions autour de la reprise d'Alitalia

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La compagnie britannique EasyJet a jeté l’éponge sur le dossier de reprise d’Alitalia. « Suite à des discussions avec Ferrovie dello Stato Italiane et Delta Air Lines sur la formation d'un consortium pour explorer les options pour les futures opérations d'Alitalia, easyJet a pris la décision de se retirer du processus », peut-on lire dans un communiqué. EasyJet dit « rester attaché à l'Italie, un marché clé pour l'entreprise, où elle transporte 18,5 millions de passagers chaque année et emploie 1400 pilotes et équipages, tous sous contrat local ».