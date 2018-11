Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

EasyJet annonce l’arrivée de Garry Wilson en tant que PDG d’easyJet Holidays et membre du conseil de direction de la compagnie. « Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des vacances, Garry et son savoir, combinés à la force de la marque et à l’efficacité du modèle easyJet, vont nous permettre de développer significativement notre offre vacances », a commenté Johan Lundgren, le PDG d’easyJet.