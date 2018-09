EasyJet : croissance du nombre de passagers en août

06/09/2018 | 11:17

La compagnie aérienne low-cost easyJet annonce ce jour, pour août 2018, une croissance de 5,6% de son nombre de passagers par rapport à la même période en 2017.



Ainsi, easyJet a fait état d'une augmentation de 5,5% de sa capacité en août, avec un taux de remplissage de 96,3%. 50.000 vols ont été opérés sur ce mois, soit une moyenne de 1.600 vols par jours, et plus de 250.000 passagers ont été transportés par jour, 'soit 8,6 millions de passagers par mois sur le réseau européen'.



'Les city breaks en Italie, en Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni, ainsi que les séjours balnéaires aux Baléares et à Amsterdam ont été très plébiscités ce mois-ci', indique la compagnie aérienne.





