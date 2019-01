EasyJet : en hausse après un trimestre solide

22/01/2019 | 10:02

Le titre easyJet avance de +1,3% en début de séance à Londres, porté par une solide publication trimestrielle, marquée notamment par une augmentation de +13,7% du chiffre d'affaires total, à 1296 millions de livres sterling.



Cette croissance reflète une augmentation de 15,1% du nombre de passagers transportés sur la période (21,6 millions de personnes), malgré une baisse - attendue - de 4,2% du revenu par siège à taux de change constant. Notons également une nette augmentation des revenus ancillaires (+20%).



'Pour le premier semestre de 2019, les chiffres de réservation restent encourageants en dépit du manque de certitude concernant le Brexit pour nos clients. Les réservations pour le second semestre sont toujours en avance par rapport à l'année dernière et nos prévisions pour le bénéfice annuel avant impôts sont globalement conformes aux attentes actuelles des marchés', précise Johan Lundgren, PDG d'easyJet.





