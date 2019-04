EasyJet : sanctionné pour des perspectives prudentes

01/04/2019 | 09:51

EasyJet lâche 7,2% à Londres, sanctionné pour un avertissement sur résultats lancé par la compagnie aérienne à bas coûts, indiquant 'des perspectives maintenant plus prudentes' pour son second semestre comptable, à l'occasion de ses résultats du premier.



'L'incertitude macroéconomique et les nombreuses incertitudes entourant le Brexit amènent à une demande des clients plus faible sur le marché, aussi nous voyons une faiblesse grandissante dans les rendements des tickets', explique le groupe britannique.



Pour son premier semestre, EasyJet revendique pourtant des performances en ligne avec les attentes, avec une perte avant impôts autour de 275 millions de livres sterling pour des revenus en croissance de l'ordre de 7,3% à environ 2,34 milliards de livres.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.