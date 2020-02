Easyjet espace la fréquence de certaines liaisons entre la Suisse et l'Italie

Zurich (awp) - La compagnie aérienne à bas coût Easyjet va procéder, dans le cadre des mesures adoptées vendredi à l'échelle européenne en raison de l'épidémie de coronavirus, à un espacement de la fréquence de certaines liaisons entre la Suisse et l'Italie.

"Nous avons pris la décision d'annuler un certain nombre de vols principalement à destination et en provenance de l'Italie, suite à un ralentissement de la demande en raison des inquiétudes liées au Covid-19", a indiqué un porte-parole à AWP.

La compagnie orange allégera ainsi du 13 au 31 mars ses rotations au départ de Genève à destination de Venise et Naples, entre Zurich et Naples ainsi qu'entre Bâle et Venise, détaille la compagnie aérienne dans une prise de position.

Précisant que la plupart de ces liaisons sont pour l'heure assurées plusieurs fois quotidiennement, la firme britannique ajoute que les passagers concernés pourront à choix être transférés gratuitement sur d'autres vols opérés le même jour que leur réservation ou bénéficier d'un remboursement intégral du prix de leur billet.

A l'échelle du groupe, EasyJet a dit geler les recrutements, réduire ses dépenses administratives et proposer des congés sans solde à ses salariés. Les annulations de vols concernent quant à elles surtout l'Italie, le principal foyer de l'épidémie en Europe, précise la compagnie.

Face à la propagation du coronavirus hors de Chine, d'autres compagnies aériennes ont pris des mesures.

Mardi soir, Lufthansa avait indiqué mettre en place des mesures d'économies pour limiter l'impact du coronavirus. Sa filiale Swiss étudie également les actions à appliquer. Cette dernière avait indiqué vérifier les possibilités à court terme pour réduire le temps de travail du personnel de cabine telles que les congés non payés et le travail à temps partiel.

Près de 79'000 personnes ont jusqu'ici été contaminées en Chine par le Covid-19, dont 2788 mortellement. Le coronavirus touche également une cinquantaine d'autres pays, avec un bilan de plus de 4000 contaminations et plus de 60 morts. La Suisse a fait état de 15 personnes testées positivement et de plus de 100 autres placées en quarantaine.

jh/al/vj