Easyjet espace la fréquence de liaisons entre la Suisse et l'Italie

Zurich (awp) - Le transporteur à bas coût Easyjet va procéder dans le cadre de mesures adoptées vendredi à l'échelle européenne à un espacement de la fréquence de certaines liaison entre la Suisse et l'Italie.

La compagnie orange allégera ainsi du 13 au 31 mars ses rotations au départ de Genève à destination de Venise et Naples, entre Zurich et Naples ainsi qu'entre Bâle et Venise, détaille une prise de position dont AWP a pu prendre connaissance.

Précisant que la plupart de ces liaisons sont pour l'heure assurées plusieurs fois quotidiennement, la firme britannique ajoute que les passagers concernés pourront à choix être transférés gratuitement sur d'autres vols opérés le même jour que leur réservation, ou bénéficier d'un remboursement intégral du prix de leur billet.

