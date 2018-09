Easyjet va ouvrir une base à Nantes, la septième en France

Paris (awp/afp) - Easyjet va ouvrir au printemps une dizaine de nouvelles destinations à partir de l'aéroport de Nantes où elle va établir une base, la 7ème en France, "gisement de croissance", a annoncé mardi le directeur général France de la low-cost britannique.

"Ces deux dernières années, nous avons ouvert une cinquantaine de destinations" sur 250 proposées à ce jour depuis la France, "dont plus de la moitié n'étaient pas desservies auparavant", a expliqué à l'AFP François Bacchetta.

Easyjet va baser trois moyen-courriers A320 et plus d'une centaine de personnes, essentiellement des membres d'équipage, à Nantes, lui permettant d'offrir plus de fréquences de vols et de meilleurs horaires notamment pour les premiers vols du matin prisés par la clientèle d'affaires qui représente 27% des voyageurs sur les lignes intérieures à Nantes (contre 22% à 23% en moyenne en France), selon M. Bacchetta.

Ces trois avions renforceront les capacités de la compagnie au départ de Nantes, où elle dessert déjà 13 lignes.

Easyjet compte pour l'heure six bases en France: Paris-Charles de Gaulle (neuf avions), Lyon (sept), Orly (six), Nice (cinq), Toulouse (quatre) et Bordeaux (trois).

En France, deuxième pays d'implantation pour Easyjet après la Grande-Bretagne et marché encore "sous-servi", les destinations phares pour la compagnie restent les îles grecques, le Portugal, l'Espagne et la Corse, selon M. Bacchetta.

En 2018, Easyjet mise sur 22 millions de passagers sur le marché français, "soit un quart du nombre de passagers transportés par la compagnie chaque année en Europe".

L'aéroport de Nantes-Atlantique s'est classé en 2017 au 9e rang des aéroports français avec près de 5,5 millions de passagers, selon l'Union des aéroports français (UAF).

La part du trafic low-cost sur l'ensemble des aéroports métropolitains a atteint 31,8% en 2017 et plus de 45% sur les aéroports en région. A Nantes-Atlantique, les compagnies à bas coût ont représenté près de 54% du trafic.

