La valeur du jour en Europe EASYJET : solides performances à venir pour 2018, mais les perspectives 2019 inquiètent

EasyJet recule de 0,23% à 1 322,50 pence sur la place de Londres ce matin. Si la compagnie aérienne à bas coûts a fait des commentaires favorables sur sa rentabilité annuelle, les perspectives pour 2019 s’annoncent plus délicates. Du côté des satisfactions, easyJet a annoncé que son bénéfice avant impôts annuel se situera dans le haut de sa fourchette de prévisions. Ainsi, la compagnie aérienne vise un bénéfice imposable compris entre 570 et 580 millions de livres pour son exercice 2017/2018 qui s’achèvera fin septembre.Auparavant, la fourchette communiquée allait de 550 à 590 millions de livres.Dans un communiqué, Johan Lundgren, le directeur général d'easyJet, s'est félicité des solides performances du groupe à venir pour le quatrième trimestre fiscal et l'ensemble de l'exercice. Le dirigeant a évoqué une demande robuste, les annulations de vols de Ryanair, les faillites de Monarch et Air Berlin, ainsi que des pertes réduites à l'aéroport de Tegel.Toutefois, ces éléments ont été contrebalancés par les doutes des investisseurs concernant les perspectives du groupe pour 2019.EasyJet prévient que son revenu par siège pour le prochain semestre pourrait baisser jusqu'à 5%.La progression des cours du pétrole sera également un poids pour l'ensemble du secteur aérien, a souligné Neil Wilson, analyste marché en chef, chez Markets.com. La facture carburant d'easyJet devrait atteindre 1,48 milliard de livres sur le prochain exercice.Neil Wilson ajoute que les effets favorables découlant des faillites de Monarch et d'Air Berlin, ainsi que des annulations de vols de Ryanair, devraient se dissiper en 2019.En parallèle, easyJet a indiqué que les mouvements des devises impacterait son bénéfice imposable d'environ 10 millions de livres l'an prochain.A la lumière de l'ensemble de ces données, UBS a réitéré son opinion Neutre sur le titre easyJet, assortie d'un objectif de cours de 1 900 pence.