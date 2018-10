easyJet : Adèle Anderson va quitter le Conseil en 2019

05/10/2018 | 15:50

Adèle Anderson a l'intention de démissionner du conseil d'administration d'easyJet après sept ans au poste d'administrateur non exécutif au début de l'année prochaine, a annoncé le groupe.



Adèle Anderson quittera le conseil après l'assemblée générale annuelle prévue le 7 février 2019, a annoncé la compagnie aérienne.



Jusqu'en 2011, elle a notamment occupé le poste de directeur financier chez KPMG UK. Elle est également administrateur non exécutive chez Intu Properties, propriétaire de centre commercial, et chez Spire, un groupe de soins de santé.



