easyJet : dans le rouge sur une note de broker

18/09/2018 | 14:17

easyJet recule de 1,6% à Londres, alors que Berenberg initie un suivi sur le titre de la compagnie aérienne à bas coûts avec un conseil 'vente' et un objectif de cours de 1310 pence, percevant actuellement davantage de valeur dans les vols long courrier.



'Nous mettons en question la préférence conventionnelle de fin de cycle pour le choix de compagnies à bas prix 'plus sures', et privilégions l'exposition au long courrier sur la base des dynamiques sectorielles en développement', explique le broker.



Aussi, dans le cadre de sa note de recherche sur le transport aérien, l'intermédiaire financier entame également des couvertures des compagnies classiques Air-France-KLM et IAG (maison mère de British Airways et Iberia) à 'achat'.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.