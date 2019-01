easyJet : en chute sur une dégradation de broker

17/01/2019 | 13:10

easyJet chute de 3,5% à Londres sous le poids d'une dégradation de recommandation chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené de 15 à 12 euros, dans une note consacrée aux compagnies aériennes à bas coûts en Europe.



Le broker explique que l'environnement tarifaire pour ces compagnies est devenu séquentiellement plus faible au quatrième trimestre, soutenant sa prévision négative de revenu unitaire pour le Britannique et son pair irlandais Ryanair.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.