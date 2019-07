easyJet : en recul sur une dégradation d'analyste

09/07/2019 | 11:53

easyJet perd 2,3% à Londres, Oddo BHF dégradant sa recommandation de 'neutre' à 'alléger' et son objectif de cours de 1170 à 1050 pence sur le titre de la compagnie à bas coûts, avant un point d'activité trimestriel (18 juillet).



Le bureau d'études s'attend à un ton plus prudent sur la guidance annuelle et tout particulièrement sur le pricing. Il estime que le titre reste pénalisé par la pression sur les tarifs en Allemagne et au Royaume Uni et une structure de coûts peu flexible.



