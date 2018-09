easyJet : enregistre un nouveau record de passagers

17/09/2018 | 16:21

easyJet a accueilli plus de 330 000 passagers sur ses vols du vendredi 14 septembre, ce qui en fait la journée la plus chargée de l'histoire de la compagnie, avec plus de 1 941 vols sur son réseau.



Ce record dépasse la journée du 8 septembre 2017, où plus de 267 000 clients avaient volé avec easyJet.



' En France, plus de 70 000 passagers ont voyagé depuis et vers les aéroports français d'easyJet sur plus de 430 vols, établissant ainsi un nouveau record local du nombre de clients voyageant avec la compagnie aérienne sur une même journée ' indique la compagnie.



La Croatie, l'Italie et Israël sont en tête de la liste des destinations les plus populaires.



