easyJet : le titre s'envole de 3%,un analyste passe à l'achat

12/07/2019 | 12:28

Les actions d'easyJet progressent de près de 3% après l'analyse de Berenberg. Le bureau d'études a indiqué que la compagnie à bas coût pourrait profiter 'd'une opportunité' en raison de la crise des transports à court terme. Berenberg a donc relevé sa recommandation sur le titre à 'acheter'.



Selon le bureau d'analyses, des facteurs tels que les retards d'avions et les défaillances des compagnies plus petites et en difficultés pourraient améliorer les prix et les marges d'ici 2020.



Les analystes relèvent leur objectif de cours, de 1 040 à 1 120 pence.



