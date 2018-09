easyJet : plus optimiste sur ses résultats 2017/2018

28/09/2018 | 10:05

Les difficultés de la compagnie aérienne 'low cost' Ryanair profitent notamment à sa concurrente easyJet, qui ce matin a ajusté vers le haut ses prévisions de bénéfices pour l'exercice qui se termine.



easyJet, dont l'exercice 2017/2018 se terminera dans quelques jours, à la fin du mois de septembre, s'attend à une 'forte performance' durant son dernier trimestre 'en raison d'une solide demande' qui a conduit le groupe à faire mieux que son marché. Rappelons que Ryanair, le numéro un européen des 'low cost', est pénalisé par des conflits sociaux ces derniers temps.



La direction d'easyJet évoque aussi une 'forte rentabilité' en fin d'exercice. En conséquence, elle affine vers le haut de la fourchette sa prévision de bénéfice imposable pour 2017/2018 : précédemment attendu entre 550 et 590 millions, le profit annuel devrait désormais se situer entre 570 et 580 millions.





