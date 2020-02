easyJet : rattrapée par le coronavirus

En conséquence, le transporteur annulera certains vols, en particulier ceux à destination et au départ de l'Italie, tout en continuant à surveiller la situation et en adaptant son programme de vols.

easyJet va prendre des mesures pour réduire ses coûts dans l'ensemble de l'entreprise afin de contribuer à atténuer l'impact du virus. La compagnie aérienne estime qu'il est trop tôt pour déterminer l'impact de l'épidémie sur ses perspectives pour l'année en cours et sur ses orientations pour le secteur des transports aériens et des vacances.

Parmi les mesures prévues, figurent des réductions budgétaires dans les domaines administratifs et les dépenses discrétionnaires, un gel du recrutement et des salaires, le report des projets non critiques et des dépenses d'investissement, et l'arrêt des formations non obligatoires.

easyJet prévoit également de réaffecter des avions pour l'été 2020 afin de maximiser les possibilités de revenus découlant d'une éventuelle reprise du marché.