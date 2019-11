easyJet : s'envole de +4% après des 'résultats solides'

19/11/2019 | 10:53

Le titre de la compagnie aérienne britannique low-cost s'envole de plus de 4% ce matin à la bourse de Londres, après l'annonce de ses résultats au 30 septembre.



La compagnie aérienne britannique basée au Royaume-Uni a déclaré que son chiffre d'affaires a augmenté de 8,3% à 6,4 milliards de livres au 30 septembre, le nombre de passagers ayant augmenté de 8,6% pour atteindre un record de 96,1 millions.



easyJet a déclaré avoir bénéficié des grèves chez British Airways et Ryanair, mais également de son objectif d'optimisation des rendements.



La compagnie a annoncé un bénéfice avant impôts de 427 millions de livres, en baisse de 26%, mais dans la fourchette de 420 à 430 millions de livres.



La compagnie a ajouté que les réservations pour le premier semestre de l'exercice 2020 étaient 'rassurantes', avec des réservations légèrement en avance par rapport à l'année dernière.



La compagnie aérienne a également annoncé son intention d'exploiter des vols à bilan carbone zéro, en compensant les émissions de carbone provenant du carburant utilisé pour tous ses vols.



