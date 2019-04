easyJet : stabilisation après la chute de lundi

02/04/2019 | 16:02

easyJet prend 1,4% à Londres, se stabilisant après la chute de 9,7% de la veille consécutive à son avertissement sur résultats, aidé par les propos rassurants de brokers comme Oddo BHF qui reste à 'achat' avec un objectif de cours de 1.720 à 1.240 pence



Dans sa note, le bureau d'études pense que le transporteur britannique à bas coûts bénéficiera de la poursuite de l'optimisation des routes à l'aéroport de Tegel (Berlin) et de l'arrivée des A320neo et des A321neo dans sa flotte.



S'il abaisse aussi sa cible, UBS n'est pas d'avis de vendre le dossier, soulignant qu'easyJet réalise l'essentiel de ses profits durant l'été et jugeant que les prévisions de la direction en la matière pourraient s'avérer trop conservatrices.



