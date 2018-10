easyJet : Oddo ajuste son objectif de cours

01/10/2018 | 11:45

Oddo confirme son conseil Achat sur la valeur mais ajuste son objectif de cours de 2 050 p à 1 730 p (baisse de notre hypothèse de marge d'EBITDAR moyen terme de 75bp et hausse du spread crédit de 60 bp).



easyJet a publié vendredi un relèvement de ses résultats annuels à fin septembre 2018 en ligne avec les attentes avec un résultat avant impôts attendu entre 570 et 580 M£ (consensus: 580 M£). Ils étaient précédemment attendus entre 550 et 590 millions.



' Nous avons été particulièrement déçus par la guidance sur les coûts unitaires hors carburant et à change constant attendus stables sur l'exercice. La société explique la moindre performance par i/ le report de quelques livraisons de A321neo sur FY2020 (lié aux problèmes d'exécution chez Airbus) et ii/ le niveau élevé des perturbations (liées notamment au contrôle du trafic aérien) qui devient normatif ' explique Oddo dans son analyse du jour.



' Nous ajustons notre prévision de résultat avant impôts y compris Tegel et avant éléments non récurrents de -5.3% sur 2018 et -23% sur le 2019 à 576 M£ et 568 M£ respectivement. Sur 2019 nous tablons sur : i/ une hausse de la recette unitaire hors FX de +2.1% (dont -3% sur le S1 et +6% sur le S2) vs +3% précédemment et ii/ une stabilité des coûts unitaires hors carburant et change (vs. -2% auparavant) ' rajoute le bureau d'analyses.



