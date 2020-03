Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Easyjet a annoncé lundi avoir cloué au sol l’intégralité de sa flotte d’avions compte tenu de la crise du Covid-19. La compagnie aérienne britannique à bas coûts n’est pas en mesure pour le moment de donner une date concernant la reprise des vols. « Nous continuons à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les coûts et les dépenses non essentiels de l'activité à tous les niveaux afin de contribuer à atténuer l'impact du coronavirus », explique le groupe.En parallèle, easyJet dit maintenir " un bilan solide ", sans aucun refinancement de la dette jusqu'en 2022. Le groupe ajoute être en en discussion avec des fournisseurs de liquidités.Enfin, EasyJet et le syndicat Unite ont conclu un accord de collaboration sur les dispositions relatives aux congés pour son personnel de cabine. L'accord entrera en vigueur le 1er avril prochain pour une période de deux mois et signifie que les équipages seront payés à 80 % de leur salaire moyen par le biais du programme gouvernemental de maintien de l'emploi.