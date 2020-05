Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Pour traverser la crise du Covid-19, easyJet entend supprimer jusqu’à 30 % de ses effectifs, soit 4 500 postes. Une consultation sera lancée dans les prochains jours. La compagnie aérienne britannique à bas coûts mettra l’accent sur la réduction des coûts et des dépenses non essentielles, et la préservation de sa liquidité. Sa flotte d’avions sera également réduite. La compagnie évoque des discussions avec des loueurs d'avions intéressés par l'acquisition d'appareils. EasyJet espère en retirer entre 500 et 650 millions de livres.