EasyJet : conclut un accord avec Airbus sur le report de 32 livraisons d'avions

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé mardi avoir finalisé les dates de livraison de 32 avions commandés à Airbus, dont la livraison avait été différée en raison de la pandémie de coronavirus.

La compagnie à bas coûts a indiqué que 24 appareils seraient livrés entre les exercices 2025 et 2027. La livraison de huit autres avions, qui devait initialement avoir lieu au cours de l'exercice 2020, a été reportée à l'exercice 2022.

Le report de ces livraisons pourrait augmenter le coût des 32 appareils de 95 millions de livres sterling (106 millions d'euros). L'essentiel de ce montant devra être payé entre les exercices 2025 et 2027.

"Toute augmentation [de prix] sera en grande partie compensée par la baisse des coûts d'emprunt liée aux importants avantages en matière de cash-flow générés au cours des 16 prochains mois par ces reports" de livraison, a précisé easyJet.

La compagnie aérienne a également indiqué avoir obtenu, sans supplément de prix, une prolongation du délai d'exercice de ses droits de report de livraison et options d'achat. Elle peut ainsi décider, jusqu'en décembre 2020, de reporter la livraison de deux appareils et de ne pas acquérir sept avions, actuellement prévus pour être livrés entre les exercices 2022 et 2026.

Par ailleurs, easyJet a obtenu un délai pour exercer son option d'achat de 13 appareils. Cette option, qui devait expirer en novembre 2020, a été prolongée d'un an pour sept avions et de deux ans pour les six autres.

Le titre easyJet s'adjuge 6,9% à 821 pence mardi matin après ces annonces.

-Anthony O. Goriainoff, Dow Jones Newswires

(Version française et contribution Valérie Venck) ed: ECH

