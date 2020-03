EasyJet : la compagnie aérienne immobilise ses avions

30/03/2020 | 12:47

La compagnie aérienne britannique easyJet annonce aujourd'hui avoir immobilisé toute sa flotte d'avions, en raison des restrictions de voyage et des blocages imposés dans toute l'Europe.



Après avoir aidé à rapatrier des clients, et après avoir opéré plus de 650 vols de sauvetage à ce jour, les derniers vols de sauvetage ont eu lieu dimanche 29 mars. EasyJet a déclaré qu'elle continuerait à travailler avec les entités gouvernementales afin d'opérer des vols de sauvetage supplémentaires, comme demandé.



Il 'ne peut cependant y avoir aucune certitude quant à la reprise des vols commerciaux', a indiqué le groupe.



