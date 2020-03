easyJet : note de crédit abaissée chez S&P

20/03/2020 | 15:03

S&P Global Ratings indique avoir abaissé ses notes de crédit d'un cran sur huit compagnies aériennes, en raison de la propagation rapide du covid-19 qui a fait chuter la demande en trafic aérien sur les dernières semaines.



Cette décision concerne notamment easyJet (avec désormais une note 'BBB'), Ryanair, Lufthansa, IAG et SAS, l'ensemble des transporteurs aériens se voyant en outre placés sous 'surveillance de crédit' avec une perspective négative.



'La pandémie menace la qualité de crédit de ces compagnies aériennes et pose des défis sérieux pour le secteur dans son ensemble, étant donnée l'incertitude concernant la sévérité et la durée de l'épidémie', explique l'agence de notation.



