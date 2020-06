easyJet : va sortir de l'indice FTSE 100

04/06/2020 | 15:15

La compagnie aérienne britannique easyjet va quitter l'indice FTSE 100 et entrera dans l'indice FTSE 250.



Cette décision intervient alors que la capitalisation boursière de la compagnie aérienne à bas prix a chuté de plus de 44% depuis le début de l'année à la suite de la crise des coronavirus.



Dans le remaniement de l'indice, l'opérateur de navires de croisière Carnival, le groupe de services publics Centrica et la société d'aérospatiale et de défense Meggitt quitteront également l'indice de référence pour entrer dans l'indice FTSE 250, a indiqué FTSE Russell.



Ils seront remplacés par le fabricant de logiciels antivirus Avast, le groupe de paris sportifs et de jeux GVC Holdings, le réparateur d'urgence à domicile Homeserve et le détaillant de rénovation Kingfisher.



Tous les changements prendront effet à partir du début de négociation le lundi 22 juin.



