EASYVISTA - RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 : doublement de la rentabilité

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019 :

doublement de la rentabilité

EBITDA : 4,1 M€ (18% du CA)

Noisy-le-Grand, France, le 17 septembre 2019, 18h00 – EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre 2019.

Normes françaises (non audités), en M€ S1 2018 S1 2019 Variations Chiffre d’affaires consolidé 18,53 22,92 +24% Achats et charges externes -5,20 -6,26 +20% Charges de personnel -10,60 -12,16 +15% Impôts et taxes -0,45 -0,46 n.s EBITDA (EBE*) 2,17 4,06 +87% En % du CA 11,7% 17,7% +6 pts Dotations aux amortissements/provisions -0,50 -0,29 -11% Autres charges/produits -0,11 +0,02 n.s Résultat d’exploitation 1,67 3,77 +125% En % du CA 9,0% 16,4% +7 pts Résultat financier 0,26 0,18 -29% Résultat courant avant impôt 1,93 3,95 +105% Résultat exceptionnel 0,07 -0,31 n.s Impôts (yc impôts différés) -0,67 -1,01 +51% Résultat net 1,33 2,63 +98% En % du CA 7,2% 11,5% +4 pts

*Excédent Brut d’Exploitation

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EASYVISTA, déclare : « La forte hausse de la rentabilité au premier semestre 2019 traduit l’effet de levier de notre modèle économique qui bénéficie pleinement de la dynamique commerciale et de la pertinence de notre stratégie d’investissement, le tout s’inscrivant au sein d’une politique de gestion des coûts maîtrisée. EASYVISTA devrait continuer à profiter de la dynamique de marché, favorablement orientée, qui octroie aux solutions du groupe une forte visibilité en lien avec la thématique de la transition digitale. Nous restons ainsi pleinement confiants dans la poursuite de cette tendance au second semestre au cours duquel nous poursuivrons l’accomplissement de notre mission qui vise l’amélioration du service proposé aux utilisateurs via la mise à disposition d’outils technologiques innovants basés sur l’IA ».

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 en croissance de +24% à 22,9 M€

Au cours du 1er semestre 2019, les licences et les services logiciels associés ont poursuivi leur dynamique favorable pour s’établir à 19,7 M€, faisant ressortir une solide croissance de +20%, portée par le gain de nombreux nouveaux clients, en France comme à l’international. Parmi ces revenus, le chiffre d’affaire récurrent, à savoir les licences renouvelables, les prestations d’hébergement des licences ainsi que les contrats SaaS et maintenance, s’est établi à 18,4 M€, en croissance de +28%.

Les activités de conseil et de formation sur les logiciels sont ressorties en croissance de +49% à 3,2 M€, reflétant le nombre de nouveaux clients et l’envergure des projets.

Résultats semestriels 2019 : hausse significative de la rentabilité

Sur la période, l’EBITDA s’élève à 4,1 M€, soit 18% du chiffre d’affaires, représentant une très forte hausse par rapport au premier semestre 2018. Cette performance découle de la forte hausse des revenus, soutenue par la pertinence des investissements, et de la bonne maîtrise des coûts dont la hausse est restée contenue par rapport à la croissance de l’activité.

La hausse des dépenses opérationnelles a principalement concerné les charges de personnel et les coûts variables d’exploitation liés aux infrastructures d’hébergement. Les dépenses de personnel évoluent de 15% à 12,2 M€, au 30 juin 2019, suite au renforcement des équipes commerciales, techniques et des fonctions corporate, en France et aux Etats-Unis, intervenu depuis le second semestre 2018. Au 30 juin 2019, EASYVISTA compte 210 collaborateurs contre 194 au 30 juin 2018.

Après prise en compte de ces éléments, et du niveau stable des dotations aux amortissements et provisions, la marge d’exploitation ressort en très forte hausse à 16% du chiffre d’affaires contre 9% lors de la même période l’an dernier.

Les charges financières, maîtrisées sur la période, correspondent principalement, pour rappel, au versement des intérêts liés aux obligations convertibles. L’évolution du résultat financier, qui s’établit à 0,18 M€ contre 0,26 M€ au 30 juin 2018, découle de la baisse du taux de change moyen euro/dollar sur la période par rapport au premier semestre 2018. Après intégration de ces éléments ainsi que de charges exceptionnelles de 0,32 M€, et d’une charge d’impôt de 1,01 M€, le résultat net affiche une marge de 12% du chiffre d’affaires contre 7% au premier semestre 2018.

Stratégie et perspectives

EASYVISTA concentre ses efforts sur la promotion et sur le déploiement des dernières fonctionnalités technologiques de ses deux principales solutions, Service Manager et Self Help, dont la demande à l’international reste vive auprès des entreprises publiques et privées. Elles bénéficient de l’orientation favorable du marché porté par les projets de transformation digitale des entreprises au sein desquels l’ITSM joue un rôle de premier plan en améliorant les performances des services utilisateurs et clients. Dans ce contexte, les conférences utilisateurs mondiales du groupe qui, pour rappel, débuteront en Amérique du Nord en octobre 2019 pour se clôturer fin novembre à Paris, permettront notamment à EASYVISTA de mettre en avant ses solutions d’automatisation intelligentes pour l’amélioration des performances des services utilisateur, au bénéfice de l’efficacité opérationnelle des entreprises, d’une part, et de la satisfaction du client final d’autre part.

Le groupe poursuivra son expansion internationale, aux Etats-Unis et en Europe, comme en témoigne sa stratégie de ciblage des régions à fort potentiel. Post-clôture, EASYVISTA a ainsi annoncé un partenariat avec Prevolution, afin de proposer ses solutions sur le marché allemand et autrichien pour répondre, notamment, à la demande des clients existants de l’intégrateur de solutions ITSM.

Enfin, la stratégie de développement du groupe pourra également compter sur la distinction d’EASYVISTA, pour la 8e année consécutive, au sein du Magic Quadrant ITSM de Gartner, pour sa vision stratégique et ses capacités d’exécution sur le marché. Ce classement constitue un outil marketing puissant pour promouvoir les différenciateurs technologiques d’EASYVISTA auprès des grands donneurs d’ordre.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires du T3 2019, le 15 octobre 2019

A propos de EASYVISTA

EASYVISTA est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s’appuyant sur la puissance d’une plateforme ITSM et des technologies de Self Help, IA et Micro Apps, EASYVISTA propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.

Aujourd’hui, EASYVISTA permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d’accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d’activité, tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l’industrie etc. Avec un siège à New York et Paris, EASYVISTA (ALEZV:EN) est une société mondiale, cotée, en pleine croissance et soutenue par des investisseurs de premier plan.

